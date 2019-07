La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió afirmó que la ex presidenta "Cristina Kirchner tiene reuniones con los rusos en Cuba para el hackeo" que supuestamente planifican en las próximas elecciones. "(Vladimir) Putin está trabajando para el kirchnerismo acá", remarcó.

Según comentó Lilita, los viajes de la senadora nacional a la isla no tienen como único objetivo visitar a su hija Florencia, quien se encuentra bajo tratamiento médico, sino que asiste a reuniones "secretas" con representantes del gobierno ruso, quienes supuestamente trabajan también para "sostener la dictadura de Nicolás Maduro" en Venezuela.

"No es solo por Florencia, ella viaja a Cuba para reunirse con Rusia, con la gente de Putin, que está trabajando en Venezuela, es aliado de Maduro y también está trabajando para el kirchnerismo acá en la Argentina. Cuando ustedes dicen que lo que se viene es el fascismo y la venganza es así, porque yo lo pasé", expresó en A24 ante una eventual victoria de los precandidatos presidenciales Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Nosotros no podemos volver a Venezuela. Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera Kirchner. No podemos volver a Maduro, a la mujer de Maduro, al pajarito de Maduro, y con Rusia metida geopolíticamente, como se metió en la elección de Estados Unidos, como está metida en Venezuela o Cuba. Hay que controlar los viajes de la señora que tiene ir a ver a su hija, pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba para el hackeo electoral", sostuvo.

Por último, consideró que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no resultará victoriosa en las elecciones. "Cristina no vuelve, los pueblos no retroceden", enfatizó.