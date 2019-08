Varias mesas electorales de Rosario presentaron problemas este domingo en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) nacionales por falta de autoridades y errores en los padrones.

Ciudadanos denunciaron errores en los padrones en varios centros de votación, donde además hubo que designar a reemplazantes de autoridades de mesa ausentes con los primeros votantes que llegaban, con las consiguientes demoras en el desarrollo de los comicios.

"No me querían dejar votar porque decían que figuraba en el padrón con otro documento más nuevo. Yo no sabía qué hacer, encima mi amiga, que le pasó lo mismo, se empezó a poner violenta", contó una mujer que votó en una mesa de la Facultad de Psicología de Rosario, citada por Télam.

"Empezamos a averiguar por varios lados, con los fiscales, con amigos y gente conocida, y finalmente nos dejaron votar porque éramos siete u ocho personas en esa situación, pero ninguno había tramitado un nuevo documento", agregó.

Varias mesas electorales locales presentaron problemas estas Paso. (Alan Monzón/Rosario3)

Estos casos de errores en los padrones se repitieron en varias mesas de Rosario, según reportaron numerosos electores a los medios locales.

Y a diferencia de las dos últimas elecciones provinciales de este año, donde hubo muy escaso ausentismo de autoridades de mesa, este domingo sí fue un problema la constitución de mesas en diferentes escuelas de Rosario.

Demorados en La Plata

Por otra parte, dos hombres que fueron requeridos y se negaron a ser autoridades de mesa ante la ausencia de los convocados para el comicio fueron demorados por la mañana y trasladados para su identificación a una dependencia policial, informaron fuentes policiales.

Según se informó, se trata de dos hombres de 48 años, quienes en el momento de constatarse la ausencia del presidente de Mesa y suplentes fueron requeridos por ser los primeros de la fila y se negaron “de manera rotunda” a presidir las mesas 817 y 814, ambas instaladas en la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, ubicadas en Diagonal 105 y 38, de la capital bonaerense.