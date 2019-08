El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que si resulta electo en octubre no hablará de "la herencia" ni le echará "la culpa a nadie", y le pidió al presidente Mauricio Macri que "explique al FMI por qué no cumplió" lo acordado, en pos de renegociar el acuerdo firmado por el actual gobierno.

Sobre la renuncia de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, Fernández cuestionó duramente su gestión económica. "Fue un gran fracaso, termina dejando al país envuelto en una crisis", manifestó el candidato presidencial aunque evitó pronunciarse sobre Hernán Lacunza, el reemplazante del exfuncionario.

En diferentes entrevistas que concedió a diarios porteños, Fernández también dijo que lo que se necesitaba es que "la grieta se termine" porque "no se puede vivir en una sociedad de los unos contra los otros".

Asimismo, reiteró lo que le dijo durante la semana al presidente Macri en una conversación telefónica que mantuvieron, respecto a la necesidad de ser "responsable" y resolver "si va a ser candidato o si va a ser presidente", ya que "si (el mandatario) va a actuar como candidato nos va a meter en muchos problemas"

"Ya lo veo venir. Ya las primeras medidas que tomó son muy complejas. Y ahí está actuando como candidato, no está actuando como presidente", advirtió el candidato peronista.

Asumió que "el gran problema que tiene la Argentina hoy es la economía y lo que los argentinos padecen es una caída de la calidad de vida" y criticó el argumento del gobierno de atribuir esa situación "al pasado", es decir a la administración kirchnerista.

"El pasado son los cuatro años inmediatamente para atrás. Es muy difícil esa retórica, la podés aplicar cuando sos es una expectativa. Pero Macri no es una expectativa. Es un hecho verificado, y tiene que explicar lo que hizo y ahí es donde todo se le hace muy difícil", interpretó.

En ese sentido, prometió a los argentinos que no va "a hablar de la herencia", ni le va a "perder un minuto en echarle la culpa a nadie".

Sostuvo también que "el problema central que tuvo Macri fue una mala lectura de cómo combatir la inflación", porque afectó "el consumo y la producción" y, por lo tanto, "el empleo", con la consecuencia inmediata de "empujar a gente a la pobreza", por lo que adelantó que si fuera electo presidente, vendrán "cuatro años de mucho esfuerzo".

Dijo también que esperaba que el presidente "preste atención a las recomendaciones del Banco Central de tratar de preservar las reservas" porque, afirmó, "es lo único que nos queda después de todo el daño que se ha hecho", al tiempo que advirtió: "Si el lunes hubieran puesto todas las reservas del país, no hubieran parado el precio del dólar".

Respecto al acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que el presidente Macri y su gobierno deben explicar al organismo internacional por qué no se cumplió con lo acordado y renegociar.

"Si vos acordaste todo esto y no cumpliste, te pido que te hagas cargo de explicar por qué no cumpliste y de renegociar esto", dijo y dejó clara su "disposición" para "hablar con el Fondo y buscar mejores condiciones" luego que el gobierno, que fue el que firmó el acuerdo, haga su parte y asuma que no cumplió, en referencia a "las metas de inflación, de crecimiento y las metas fiscales".