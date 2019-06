Juan Manuel Urtubey cargó contra sus ex aliados Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto que se fueron de Alternativa Federal y se ubicaron en cada extremo de la “grieta”. Massa se alineó con el kirchnerismo y Pichetto sorprendió con su precandidatura para vicepresidente de Mauricio Macri.

"Me da pena ver a Massa con La Cámpora", disparó el gobernador salteño y compañero de fórmula de Roberto Lavagna. "Verlo mezclado en eso (en referencia al kirchnerismo) que no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad. A mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino", dijo en radio La Red.

Tras su regreso al redil kirchnerista, Massa bajó sus aspiraciones presidenciales para encabezar una lista de diputados por la provincia de Buenos Aires con una gran mayoría de dirigentes camporistas en posiciones acomodadas.

En tanto sobre Pichetto, Urtubey lamentó que haya "privilegiado su lógica personal".