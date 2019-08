El periodista Alfredo Leuco saltó enfurecido contra el precandidato presidencial Alberto Fernández por la investigadora Sandra Pitta que dijo sentirse perseguida.

“¿Quién carajo sos para pedirle a la gente que no tenga miedo?”, lo increpó Leuco al candidato del Frente de Todos. Fernández le había dicho a Pitta que no tuviera miedo porque si él llegaba a ser presidente no le iba a preguntar “a ningún investigador cómo piensa ni a quién vota”. “Te prometo que te voy a cuidar como todos ellos porque vos valés mucho igual que todos ellos", había dicho el ex jefe de Gabinete.

“Es impresionante los pasos en falsos o los tiros en los pies que se está pegando permanentemente el kircherismo y cómo saca a relucir todo su autoritarismo y esa actitud de escrache que tienen”, comenzó Leuco en su programa Le doy mi palabra por Radio Mitre.

Primero, el periodista se refirió a la cantidad de investigadores presentes en la charla que brindó el precandidato a presidente por el Frente de Todos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. “Los kirchneristas dicen que había siete u ocho mil científicos. No les creo. Había una cantidad importantísima de estudiantes, de militantes de La Cámpora, del Movimiento Evita. Seguramente, en las dos primeras filas había científicos, chupamedias de Cristina como Adrián Paenza, pero no me vengan a decir que había siete mil investigadores. No puedo creer que haya esa cantidad de investigadores que celebren el choreo más grande que hubo en la Argentina”, sentenció.

Luego de destacar la respuesta de Pitta, quien le dijo al ex jefe de Gabinete que “no cuente con ella” y que “no necesita que nadie la cuide”, Leuco disparó: “¿Quién es Alberto Fernández para cuidar a la gente? ¿Es policía o es él que contiene a los patoteros? ¿El que da la orden si hay que atacar o no a alguien? ¿Quién es Alberto Fernández para darle seguridad a Sandra Pitta? Un ciudadano común, ni concejal es”. Y allí, reiteró, increpando al compañero de fórmula de Cristina Kirchner: “¿Quién carajo sos Alberto Fernández para decirle a la gente que no tenga miedo? ¿Vos sos el que genera el miedo? ¿Vos sos el que va a frenar algo para que la gente no tenga miedo? Insisto, ¿sos gendarme, quién sos?”.

Y fue más allá. Leuco dijo que el miedo de la investigadora “no es incomprensible porque vos (por Fernández) fuiste el ejecutor y verdugo de todas las órdenes de apretar a los periodistas que dio Néstor Kirchner. Entonces, te tienen miedo porque vos ya fuiste un apretador de periodistas y extorsionador”.