El presidente Mauricio Macri encabezó este jueves una multitudinaria marcha del “Sí se puede” en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Reconquista, acompañado por el candidato a diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Federico Angelini. “Podemos dar vuelta la historia, no solo la elección”, arengó el mandatario con vistas a los comicios nacionales del próximo domingo 27 de octubre.

Tras un canto generalizado de “Mauricio la da vuelta, la gente la da vuelta”, el mandatario agradeció la presencia de todos los reconquistenses y expresó: “Ustedes son el corazón, la fuerza y el verdadero motor de este país”. Y agregó: “Nos unen muchas cosas, nos une la honestidad, no une querer vivir en libertad, nos une hacer y no destruir, y querer dejarle un futuro a nuestros hijos”.

“Estoy acá porque queremos ser libres y que nadie nos diga cómo tenemos que pensar”, remarcó Macri.

“Les pido que nos demos el tiempo de hacer juntos hasta lo que parece imposible. Estamos convencidos de que se puede dar vuelta. Si trabajamos juntos, podemos dar vuelta la historia, no solo una elección”, afirmó el presidente y recalcó: “Acá se define cambiar la historia para siempre y todos juntos lo vamos a lograr. Ustedes me transmitieron lo que podemos hacer juntos y me llenaron de convicción”.

“Quiero preguntarles qué le vamos a decir a nuestros hijos y nietos cuando nos pregunten donde estábamos en este octubre. ¿Qué estábamos haciendo?”, preguntó el primer mandatario a los miles de presentes, que exclamaron al unísono: “¡Patria!”.

“Sepamos transmitir esta energía a quien tenemos al lado porque sabemos que ellos también comparten estos valores”, aseveró Macri.

“Sabemos que la coyuntura económica los enojó y los alejó, pero tenemos que darnos la oportunidad de transformar esta energía en votos”, pidió el presidente y arengó a los reconquistenses a “darla vuelta”.