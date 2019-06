En el marco de la visita del jefe de Estado de Colombia, Iván Duque Márquez, a la Argentina, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa conjunta en la Casa Rosada donde se permitió hacer algunas humoradas que fueron duramente criticadas en las redes sociales.

"Ivan Duque es un argentinófilo importante, conocedor de nuestro país. Anoche nos dimos cuenta de que compartimos nuestra pasión por el fútbol y que somos eximios cantores", dijo Macri al presentar al mandatario colombiano.

Si bien Macri hizo hincapié en el intercambio musical entre ambos países, mencionando que la cantante Shakira ha venido en varias ocasiones a la Argentina para brindar sus shows, hubo otro que descolocó por completo a los presentes ya que incluyó al cantante Sebastián Yatra y a su hija Antonia.

Y continuó: "Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita".

Factura de Macri a Duque: Antonia está enamorada de Sebastián Yatra. pic.twitter.com/D0OlQD2UN1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) 10 de junio de 2019

Esas declaraciones desataron una catarata de tuits por parte de los usuarios, quienes replicaron con divertidos comentarios y memes.

"A mí hija la enamoró Sebastián Yatra", Macri hablando desde Casa Rosada tras la visita oficial de Iván Duque, presidente de Colombia. pic.twitter.com/mmZdfDYw4U — Juan Clemente (@juanclementee) 10 de junio de 2019

Macri contando que Antonia está enamorada de Sebastián Yatra. Nosotros pic.twitter.com/2bwExiApEO — ��Ma. Eugenia Valente�� (@Maru_EugeV) 10 de junio de 2019

Sebastián Yatra es el cantante colombiano que conquistó a la también cantante y actriz Tini Stoessel.

Sus respectivas carreras musicales los llevaron a conocerse en 2017. Sin embargo, los rumores de romance no comenzaron hasta que ella se separó y la química entre ellos traspasó las cámaras y hasta los escenarios.

Tini Stoessel fue convocada para colaborar en "Cristina", el tema que lanzó Sebastián Yatra, con quien ya había trabajado en el tema "Quiero volver". Esta vez, además de ponerle su voz, la artista argentina protagonizó el videoclip con el músico colombiano.

Entre miradas y sonrisas cómplices, entonces sí, comenzaron las versiones de affaire. Después, él brindó un show en Buenos Aires y ella asistió en primera fila.

Pero la confirmación oficial se produjo luego que aparecieran unas fotos donde se los veía juntos a bordo de avión que volvía a Buenos Aires desde Miami. El lugar elegido para "blanquear" la relación fue la entrega de los Martín Fierro, donde ella admitió: "Estamos muy contentos, yo lo quiero mucho".