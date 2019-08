Este domingo comienza la última semana de campaña antes de las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del domingo 11 y este tramo tendrá a Rosario en el centro de la escena y de las estrategias de los principales frentes: tanto del oficialismo con Mauricio Macri a la cabeza como el peronismo con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata, además, de una “semana corta” porque el viernes a las 8, 72 horas antes de los comicios, comienza la veda. Por eso, los dos espacios buscan fortalecer su propio electorado y capturar a los votos de los indecisos. Y los dos realizarán actos importantes en la ciudad aunque con un orden inverso: uno arranca en Rosario y el otro termina.

El próximo lunes, el jefe de Estado, que busca la reelección, desembarcará en Rosario para encabezar un acto en el club Banco Nación, alrededor de las 19.

Su compañero de fórmula Miguel Angel Pichetto confirmó a Radio 2 que no estará en la ciudad ese día. Del acto sí participarán los precandidatos a diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Será el inicio de una mini gira de Macri por los tres principales centros urbanos del país. El martes realizará un acto en Buenos Aires (en Ferro) y el miércoles seguirá en Córdoba.

El jueves el mandatario y líder del PRO se mostrará junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en Vicente López, en el norte del conurbano, uno de los puntos en donde se define esta elección.

Rosario también será clave en la última semana de la campaña del Frente de Todos con un ambicioso acto frente al Monumento a la Bandera, el miércoles a la tarde.

Además de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, asistirán los gobernadores del peronismo para expresar su respaldo a la fórmula, luego de firmar un acta de compromiso, y los principales candidatos de todo el país.

Los mandatarios que dirían presente son además del local Omar Perotti (gobernador electo): Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Oscar Ahuad (Misiones) Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

De alguna manera, ambas apuestas se vieron reflejadas en los actos de este sábado. Macri habló de apostar al futuro y dejar atrás al pasado. "Tenemos que confirmar que queremos una democracia de verdad, sin autoritarismo, sin mafia, con la verdad sobre la mesa, y donde se recupera la plata que nos robaron con la corrupción", dijo el presidente en La Rural.

En tanto, el peronismo volvió a ser eje en la unidad y en los problemas económicos de la gestión de Cambiemos. Fue en dos actos separados: Cristina se mostró por primera vez con Sergio Massa en Buenos Aires y apostó a superar viejas diferencias porque sino “nos devoran los de afuera”.

Alberto, por su parte, reiteró este sábado que "Macri está matando la economía hace cuatro años", en un encuentro de equipos técnicos de ese espacio en la Facultad de Medicina de la UBA.



"Macri subió las tasas para frenar la demanda y el consumo para bajar así la inflación. Pero la multiplicó. Cree que se trata de un problema del Banco Central. No aprendió nada. Se trata de un tema que tiene que ver con la concentración de los mercados", señaló a pocas horas de haber visitado Córdoba.

Otras fuerzas

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, criticó este sábado al gobierno por sus políticas económicas y señaló que “el significado de los 52 kilómetros que recorrerá (Eduardo) Bucca, tiene que ver con el 52 por ciento de niños en situación de pobreza que se registra hoy en Argentina”, al asistir al inicio de ‘La Ultra Maratón 52K por el Autismo’ en la que participó el precandidato a gobernador bonaerense.



El precandidato presidencial del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, aseguró este sábado que el voto a esa coalición representa "un claro mensaje a los poderosos" por parte de los trabajadores que "no se resignan a pagar una crisis" que no generaron.



El precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, dijo que "si echamos a los ñoquis del Estado se puede reducir el IVA a la mitad y eliminar las retenciones" al encabezar una marcha frente a la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se comprometió a "no aumentar" impuestos en caso ser electo.