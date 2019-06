Hugo Moyano respondió los ataques del presidente hacia su persona en el acto llevado a cabo en el club Ciclón en Rosario por el Día de la Bandera.

"Mafias" y "patoteros" fueron los términos que usó Mauricio Macri para criticar en encarecimiento del servicio de transporte, a lo que Moyano este viernes respondió: "Es un absurdo total que en un día tan importante el presidente haya dicho eso frente a chicos de una escuela. El ataque no tiene sentido, una persona normal no hace eso".

"Da pena", tiró el lider de Camioneros en una conferencia de prensa, y agregó que la idea del Gobierno es "amedrentar a los trabajadores y las organizaciones gremiales. Con la reforma laboral los quiere convertir en esclavos".

"Lo hizo desde la desesperación que tiene, quiere atraer a la gente y no lo va a lograr. Él es un empleado de Christine Lagarde y responde a la bandera del FMI", continuó Moyano y remató: "Si le ponían la bandera del Fondo Monetario le juraba, este señor no está en condiciones de llevar un país adelante".

Uno de los periodistas en la conferencia le consultó por la relación que tenían en 2015, cuando en plena campaña a presidente de Macri Moyano asistió a la inauguración de un busto de Juan Domingo Perón, y en otro acto lo llamó "compañero". "Yo tenía una relación laboral con el presidente cuando era jefe de gobierno. No era una relación amorosa, era tirante. Que haya ido al acto no quiere decir que me comprometa con él, mi compromiso es con los trabajadores y no con el gobierno de turno."