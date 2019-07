El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, defendió el Servicio Cívico Voluntario porque “todos los chicos deberían estar en las escuelas pero no somos Finlandia” y afirmó que esperan llegar a 20 mil jóvenes con ese plan el año que viene.

En diálogo con la periodista Evelin Machain (Radiópolis, Radio 2), Milman dijo que primero implementarán una “prueba piloto en seis lugares del país con 200 chicos por cada predio”.

El registro de los interesados se hará en agosto para empezar en septiembre con unos 1.200 jóvenes. La capacitación o servicio instalado por decreto se haría una o dos veces por semana.

“El año que viene pensamos llegar a 20 mil jóvenes y darles incentivos para que no estén sin estudiar ni trabajar y que no estén en la calle”, afirmó el funcionario de la cartera que dirige Patricia Bullrich.

Con respecto a la estrategia para convocar a esos jóvenes (que justamente no están en el sistema), Milman dijo: “Confiamos mucho en que los padres de estos chicos quieran impulsarlos”.

Como segundo factor, apostó a “otras opciones” dentro de la capacitación “que no se pueden dar en la escuela formal y que van convertirse en un atractivo para que se acerquen”, en relación al trabajo con perros, caballos, drones y también con “la flora, la fauna y el cuidado de medio ambiente”, siempre según Milman.

La educación y la responsabilidad del Estado

El ex diputado del GEN también respondió a las críticas al programa, por ejemplo la de Sonia Alesso, quien señaló en Radio 2 que el gobierno nacional debería invertir en educación en lugar de implementar un “servicio militar” que viola ley de obligatoriedad de la escuela secundaria. “Yo estoy de acuerdo que los jóvenes estén en las escuelas pero no eso ocurre”, dijo.

“Deberíamos ser Finlandia pero no lo somos. Esto no viene a reemplazar el sistema, al contrario viene a colaborar para que esos chicos encuentren incentivos para volver a la escuela. Lo ideal no es lo real”, aseguró el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

“Por supuesto que falla la política educativa hace años. El que tiene la oportunidad de llevar a sus hijos a la escuela privada lo hace”, dijo sobre el presente de las escuelas públicas y responsabilizó a las provincias.

“El Servicio Cívico –siguió– no tiene nada que ver con el servicio militar, de hecho es un servicio voluntario que lo creó el gobierno anterior y ninguna de estos sectores salió a reclamar”.

Por otro lado, Milman aclaró que “si un joven va y no le gusta, al día siguiente no va más, no hay un forzamiento ni un adoctrinamiento”.