“Que no nos roben el festejo del 20 de junio”. La frase, en boca de Rubén Rada, titular de la Federación Nacional de Veteranos de Malvinas, resume el malestar de los ex combatientes ante lo que consideran un vaciamiento de la celebración, que este año no tendrá discurso ni desfiles.

Los veteranos del Malvinas tenían pensado entregar al municipio, para que quedara en la Sala de las Banderas, una placa que estaba en el cementerio de Darwin. Pero buscaban un marco con presencia “del pueblo” y como eso no será posible decidieron aplazar esa ceremonia.

“Si no hay pueblo no tiene sentido. Mis compañeros no se merecen esto y Belgrano tampoco”, dijo Rada.

El dirigente dijo que los ex combatientes participarán del izamiento a la bandera que se realizará a las 8.15 y, como no habrá desfile, luego se retirarán.

“Tendremos que pensar los rosarinos qué queremos del 20 de Junio. Los gauchos se preparan todo el año, tenemos la bandera más larga del mundo. En Tucuman los 9 de julio hay un desfile de 30 cuadras”, cuestionó en diálogo con el periodista Daniel Amoroso, de El Tres.

Y desafió: “Si le tienen miedo al pueblo, algo están haciendo mal. Si Macri tiene miedo que no venga”.