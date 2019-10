La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un alerta que reclama la atención del mundo: los casos de sarampión se triplicaron en todo el mundo en lo que va del año 2019. Las cifras oficiales hablan de 364.808 casos de sarampión en los 7 primeros meses del año, casi tres veces más que los 129.239 en el mismo período del año 2018 en todo el mundo.

La vacunación es el principal arma para evitar su contagio, pero los antivacunas han logrado desmoronar las tasas de vacunación hasta reflotar enfermedades que estaban casi desaparecidas. “La vacuna es lo único que puede frenar este flagelo ya que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa”, destacan en la OMS.

Tenemos entendido que debemos hacer una revisión minuciosa de la vacunación contra el sarampión en toda la población; para lo cual, rosario3.com, consultó a Julio Befani, Director de Epidemiología de la Provincia de Santa Fe, quien así se manifestaba: “sí, en la provincia, al segmento poblacional que va entre las personas menores de 54 años y los niños mayores de 1 año deben controlar el estado de las vacunas recibidas; sobre todo, de la triple viral, ya que tenemos casos de sarampión en el país. Desde el año 2000 no teníamos circulación del virus; y hoy ya tenemos 28 casos registrados en la provincia de Buenos Aires. La masificación de los viajes y el intercambio de personas de y hacia diferentes países, ya sean vecinos o lejanos, donde el virus no fue erradicado totalmente por diferentes causas, se le está dando la oportunidad al virus a que vuelva a circular. Una persona expuesta a ese contagio se transforma en una posible fuente de contagio.

Recordamos que en nuestra provincia, la primera dosis de triple viral la damos al año de vida; la segunda a los 5 años, al ingreso escolar; por eso decimos que si hay que revisar el estado de cobertura lo debemos hacer en personas desde el año de vida y hasta los 54 años; ya que los mayores se dan por inoculados; en ese grupo etario de la población puede existir dudas de sus coberturas: Esas personas DEBEN certificar dos dosis de vacuna triple viral. El dato fehaciente está registrado en el carnet de cada uno; si no se acuerdan o no pueden certificarlo, lo responsable es ir a un centro de vacunas tanto municipal como provincial; y a partir de ese momento puede comenzar desde el principio su vacunación y, al mes, se coloca la otra dosis, con lo cual queda con inmunidad suficiente para protegerse.

- ¿Por qué 54 años?

- Los nacidos antes de 1965 se dice que ya hemos estado en contacto con el virus y por eso estamos protegidos.

Lo que debemos dejar en claro es que, hasta los 5 años, es decir, el ingreso escolar, ese niño tiene que tener una dosis de vacuna triple viral; a los 5 se le debe aplicar la segunda dosis de la misma. Las personas entre los 5 años y hasta los 54 años de edad deben poder constatar que tienen dos dosis de vacuna triple viral. Si la persona no recuerda haberla recibido; si no encuentra el carnet correspondiente; si tienen dudas; esa personas deben ir a un vacunatorio en los que aplican todas las vacunas que son gratuitas por estar incluidas en el Calendario Nacional de Vacunas; no existen causas para NO vacunarse.

Además me debo aplicar todas las demás que no tengo aplicadas; que no recuerdo habérmelas aplicado y carezco de la documentación respectiva.

Puedo no estar vacunado contra la hepatitis B; puedo no estar cubierto con la antitetánica. En ese momento nos van a aplicar todas las vacunas que corresponden a mi edad y que no tengo aplicadas.

- Entonces, ¿para completar el esquema de vacunas que tengo que hacer?

- Llevar el documento de identidad y ofrecer los dos brazos para que te apliquen todas las vacunas que te corresponden en el mismo día. Esto es IMPORTANTE: APLICAR LAS VACUNAS EL MISMO DÍA.

Y entender que se hace para tener inmunidad cada uno de nosotros y contribuir a que la tenga en conjunto de la comunidad.

Cuantas más personas estemos vacunadas menos posibilidades tendrán el virus de circular.