Airbus propone un cambio radical en la experiencia de volar

Por otro lado está el tema regulatorio, donde las autoridades tendrán que analizar la propuesta y determinar si es seguro tener una configuración de este tipo en el aire. Airbus menciona que ya han estado en charlas con la Administración Federal de Aviación (FAA) y aunque el organismo no ha mencionado nada al respecto de este proyecto, señala que el proceso de certificación puede tardar entre uno y cinco años, dependiendo de la complejidad. Por lo anterior, aún no hay nada definido para que vemos esta tecnología en nuestro próximo vuelo.

Jason Chua, encargado del proyecto en A3, ha mencionado que el objetivo de Transpose es hacer que la experiencia de volar sea más humana, aunque ahora mismo se enfrentan a una gran cantidad de retos. En primer lugar está el precio, ya que ellos al ser fabricantes no pueden fijar un precio para esta configuración, siendo las aerolíneas las responsables de fijar una tarifa para cada módulo, por lo que se teme que en un inicio sólo estará disponible para unas cuantas personas.

