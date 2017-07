¿Cómo lograr el estilo Pop Art en tu casa?

• El color lo es todo. Si querés lograr esta tendencia, tenés que apostar por los tonos vivos y brillantes, como el turquesa, verde, amarillo, fucsia, rosa y naranja, pero siempre recordá combinarlo con un toque de tonalidades neutras para no saturar el espacio.

Según publica el portal espacioliving , las nuevas tendencias nos remiten a épocas pasadas y no sólo en lo que a moda respecta, sino que también, en decoración. Los estilos de los años 50, 60 y 70 se resisten a marcharse y el Pop Art regresa con fuerza.

