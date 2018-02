El TOP 10 de las it girls más seguidas en Instagram

La supermodelo Karlie Kloss tiene solo 22 años pero una larga carrera en la moda. En su cuenta de Instagram sube divertidas fotos de su vida privada y sesiones fotográficas. Además de promover un estilo de vida deportista y saludable.

#9 Olivia Palermo

Una publicación compartida de Olivia Palermo (@oliviapalermo) el Ene 18, 2018 at 9:07 PST

No cabe duda que Olivia Palermo es una gran fashion girl. Esta it girl es relaciones públicas de DVF en Nueva York y además tiene su propio blog. En su cuenta, muestra sus looks diarios fabulosos.

#8 Miroslava Duma