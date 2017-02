El innovador tratamiento capilar alisante

La cirugía plástica capilar ofrece la posibilidad de recuperar el cabello que ha sido dañado por diversas razones, como por ejemplo, el calor del secador, el uso de la planchita, la decoloración, entre otras. Es un tratamiento que no sólo favorece el alisado, sino que también, regenera la cutícula, aportando las proteínas necesarias para restaurar la fibra capilar.

