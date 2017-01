El rosa: el nuevo básico

Cómo llevarlo: podés usarlo en detalles, como por ejemplo, en algún collar, zapatos o labial, como también, en prendas clásicas, un blazer, pantalón o camisa. Pero si te gusta impactar con tu look, usalo de pies a cabezas.

No hay dudas de que el rosa logró instalarse como un color de moda y cada día gana más protagonismo al punto de competir con el imbatible negro. A continuación, te brindamos algunas sugerencias a la hora de elegir este tono, publicadas por el portal ellahoy.es .

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo