Elegante y fashion sin tacos

Los tacos son una gran tendencia de la moda, estilizan, suman elegancia y hacen ver más atractivas a las mujeres.

Sin embargo, pueden ser un tanto incómodos y no muy accesibles cuando quieren sentirse cómodas.

No usar tacos no quiere decir que no puedas vestirte elegante y a la moda. Te mostramos looks perfectos para usar sin tacos y verte con mucho estilo:





1- Sandalias con tiras para una apariencia más rústica

2- Romanticismo y rudeza en un solo outfit



3- Unas básicas pero infalibles Converse

4- Los sneakers son el nuevo complemento de tu armario

5- Las botas no solo se usan en invierno

6- Hipster y casual, sin importar lo que digan

7- Un par de borcegos para un estilo urbano

8- Que nunca falte la elegancia

9- Un poco de grunge, comodidad y dulzura

10- Y, por supuesto, las chatitas no pueden faltar

¡No te quedés afuera!