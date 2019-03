Era e-bikes: aumenta el uso de bicicletas eléctricas

Cada vez hay más versiones y modelos que se pueden conseguir en el país. Hay muchas que son de industria nacional y están al alcance económico de muchos. Hace algunos años, la tendencia de usar este tipo de vehículos era baja, pero hoy en día se consolidó como un producto en alza y sus ventas se dispararon. Por eso, resulta habitual ver a vecinos cruzando con bicis eléctricas mientras uno aguarda para cruzar un semáforo.

Una bicicleta de este tipo es un vehículo que ofrece un pedaleo asistido. Es decir, el ciclista no necesariamente tiene que hacer un esfuerzo al pedalear. El concepto de su fabricación es que la bicicleta pueda pedalear por el usuario.

Su aspecto es similar a las bicicletas de siempre. Sin embargo, estas fueron equipadas con una batería de litio o de plomo, que tiene como misión almacenar energía para contribuir en los recorridos.

La bicicleta eléctrica es el medio de transporte del futuro que ya se disfruta en el presente en Argentina

¿Las ventajas?

Rápidas, económicas, cómodas, no desgastantes y ecológicas. Además, son ideales para personas que cuentan con algún tipo de limitación física o simplemente quieren potencia sin esfuerzo.

Pueden utilizarse por ciclovías, veredas o, incluso, pueden subirse al tren ya que muchas de ellas son plegables y, de acuerdo al modelo, su autonomía oscila entre los 20 y 40 kilómetros. Adquirir una bicicleta eléctrica es barato en relación a un auto o una moto. Pero además, el usuario ahorrará en su mantenimiento luego de su compra. Se trata de un vehículo que no paga patente, no utiliza combustible, tampoco paga seguro alguno, no es necesario dejarlo en un estacionamiento, y se encuentra libre de recibir algún tipo de multa.

¿Cómo evolucionaron las e-bikes?

Las nuevas tecnologías consiguieron disminuir su peso notablemente, así como el de sus baterías. Estas, variaron su tamaño y su autonomía. Asimismo, existen ciertos modelos en que la batería y el motor no son apreciables; disimulados entre el cuadro y el eje pedalier de la bicicleta.

No te pierdas las bicis eléctricas más trendies:

Un mundo más ecológico, ¿es posible?

El uso de vehículos sin emisiones tóxicas, sirven de gran ayuda. Las bicicletas eléctricas son una muestra idónea de cómo desplazarse sin perjudicar el medio ambiente.