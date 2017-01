Ideas para aprovechar el espacio en ambientes pequeños

3. Esta opción no está pensada para personas claustrofóbicas pero si logra optimizar al máximo el espacio: una cama dentro de un mueble.

1. Una de las alternativas es la de replegar los enseres mientras no se estén usando, como por ejemplo, la cama. De este modo, durante el resto del día, podés aprovechar ese espacio.

Si querés lograr que tu casa luzca más espaciosa pero no tenés suficiente lugar, te mostramos algunas propuestas para que reacomodes la disposición de tus muebles, publicadas por el portal construyehogar.com .

