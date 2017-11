Kendall Jenner se convierte en la modelo mejor pagada del mundo

El ascenso fue meteórico. En 2015 Jenner ocupó el puesto 16º del ranking y lentamente fue ganado terreno hasta convertirse en la modelo preferida de todas las semanas de la moda, sumando casi 85 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, a lo que hay que añadir la exposición que además le supone ser parte del reality show familiar Las Kardashians, y haber lanzado una colección de ropa con su hermana Kylie Jenner.

Las ganancias de Jenner provienen de los desfiles en las mejores pasarelas del mundo, protagonizando las campañas de las marcas más importantes: Chanel, Estée Lauder, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Adidas o La Perla, que acaba de nombrarla imagen de la firma.

Así que por primera vez en muchos años Gisele Bündchen ha quedado relegada a la segunda posición; algo que no sucedió ni siquiera cuando anunció que se bajaba de las pasarelas en 2015. Definitivamente la brasileña ha rebajado el ritmo de su carrera, y eso ha significado que ha reducido sus ingresos un 43% en comparación a los 30,5 millones que ganó en 2016. Aun así, sus campañas para la fragancia de Carolina Herrara, la marca de zapatos Arezzo o las joyas de Vivara han hecho que Bündchen, de 37 años, se haya embolsado de junio de 2016 al mismo mes de este año 17,5 millones de dólares (14,9 millones de euros).

Una publicación compartida de G I S E L E B Ü N D C H E N® (@gisele.bundchen) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 4:45 PST

Además, Ashley Graham se transformó en la primera modelo plus size en ocupar un lugar dentro de la lista de la revista. Recordemos que, en 2016, Graham fue la primera mujer con una talla 44 en aparecer en una portada de Sports Illustrated y Vogue. En 12 meses ganó 4,7 millones de euros principalmente por sus líneas de ropa para Addition Elle, Dressbarn y Swimsuits For All y por sus campañas, entre otras firmas, para Lane Bryant y H&M.

Come join me at @macys Las Vegas Fashion Show TODAY at 5:30pm! Check out my newest #AshleyGrahamLingerie collection and be one of the first in line to snap a pic with me! All the details are on macys.com/events Una publicación compartida de A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 3:52 PST