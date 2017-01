Las últimas tendencias en decoración de bodas

Fotocabina personalizada La cabina de fotos es otra de las ideas que está ganando terreno. Además de ser divertida, permite inmortalizar cada momento del festejo con los invitados. Un plus para este 2017 es la personalización a gusto de los novios.

Una foto publicada por Mi Boda (@miboda_com) el 31 de May de 2016 a la(s) 3:03 PDT

Estilo rústico al aire libre Totalmente opuesto al industrial, otro de los estilos es el rústico y al aire libre. La naturaleza se ha convertido en el escenario de este tipo de fiestas, dejando de lado las típicas celebraciones en un salón. Y aunque no lo parezca, la decoración resulta mucho más sencilla y económica.

Estilo industrial Cada vez son más las personas que, a la hora de planificar su boda, eligen una temática en particular. Una de ellas es el estilo industrial. El lugar de estos festejos suelen ser fábricas o lofts ambientados para la ocasión, lo que permite jugar con los contrastes entre los grandes espacios y la decoración romántica. Además, las sesiones fotográficas de esta tendencia son muy visuales, debido a que la elegancia de los novios choca con ese escenario decadente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo