Lo último en gadgets para natación

Reloj diseñado para la natación, está equipado con sensores inteligentes, que miden las calorías quemadas, la velocidad y la distancia. Es compatible con las principales app de entrenamiento y es compatible con iOS y Android. Su precio es de US$ 189.

Antiparras diseñadas para nadar en aguas abiertas, que emiten una luz cuando el nadador se desvía de su línea de nado. Trae además una brújula electrónica, acelerómetro y conexión USB. Se consiguen por US$ 199,95.

Un dispositivo que analiza toda la información de la sesión de natación en tiempo real, y la informa a través de un audio directamente a los auriculares. Permite llevar cuenta de la cantidad de vueltas y el tiempo empleado, entre otras cosas. Se puede montar sobre las propias antiparras. Hay dos modelos: Pro (US$ 249,99) y una versión más básica, bautizada Fit (US$ 159,99).

Reloj multideporte, capaz de medir la frecuencia cardíaca y con GPS incorporado. Diseñado para usarse en carreras, natación o ciclismo. Permite establecer distintas clases de entrenamiento y establecer objetivos. Se maneja con un único botón físico. Soporta hasta 40 metros de profundidad. Su precio es US$ 249.

Reloj inteligente diseñado para los nadadores. Permite llevar el control de la cantidad de metros nadados, el estilo empleado y hasta la cantidad de brazadas empleadas. Se conecta con la aplicación Garmin Connect para almacenar la información sobre cada sesión. Diseñado para piletas de 17 metros o más grandes. Resiste hasta 50 metros de profundidad. Los datos se pueden sincronizar posteriormente con la aplicación (para Android, para iOS, y Windows 10) para llevar un control y análisis. Su precio internacional es de US$ 149.99.

