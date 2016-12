Los peinados de las famosas para imitar en las fiestas

El accesorio de moda Una de las tendencias que más dio qué hablar es la de los peinados acompañados de accesorios, que le dan un toque especial a tu look. Por ejemplo, la modelo Karolina Kurkova utilizó una gargantilla de última moda para sujetar parte de su cabello.

Colita tirante Esta es otra de las ideas que está ganando popularidad, tanto por su sencillez para hacerla como por su comodidad a la hora de llevarla. Si querés resaltar más tus facciones, este es el look que tenés que seguir como Sara Sampaio, pero recordá que la colita debe ser alta para que se luzca.

Las propuestas, a la hora de encontrar algún peinado para celebrar las fiestas, son muy variadas. Desde recogidos, moños con un estilo casual, ondas vintage o naturales, así como también los accesorios, son algunas de las opciones que podés copiar de las famosas para lucir estos días. Además, son looks muy fáciles de hacer en tu casa.

