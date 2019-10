No podemos negar que la hamburguesa ha evolucionado en los últimos años y es que no hay nada que una deliciosa burger no pueda solucionar.

Pero poco sabían los creadores de la hamburguesa que este plato se iba a popularizar: desde la clásica cheeseburger que se transformó en opciones gourmet como la Hamburguesa con Queso Roquefort o Cebollas Caramelizadas, hasta las opciones de hamburguesas veganas para que cualquier persona pueda disfrutar de este delicioso plato.

En la actualidad el veganismo como tendencia está ganando tanto terreno, y la demanda de productos sanos ha aumentado a tal punto, que un plato tan popular como la hamburguesa no se podía quedar por fuera.

El estilo de vida vegano atrae cada día a más personas. ¿Las razones? Principalmente, conciencia sobre el consumo y sobre los demás seres vivos. En Rosario, cada vez se consiguen más opciones veganas. Es tal la popularidad que, incluso, personas que no son veganas también se animan a probarlas.

Las hamburguesas veganas pasan por un proceso más largo en el cual se combinan varios granos y otros ingredientes para su consistencia Las hamburguesas de garbanzos y lentejas son las más conocidas, aunque se pueden hacer de una gran variedad de ingredientes. Se puede usar pan hecho con harina integral, que de paso tienen muchos beneficios energéticos y fibra, lo cual ayuda a mejorar el funcionamiento gastrointestinal.

En cuanto a los acompañamientos, en la variedad está el placer. Además de la tradicional lechuga y el tomate, la palta, la berenjena, el maíz y los champiñones hacen que la hamburguesa sea una delicia.

¡No des más vueltas y animate a probar estas deliciosas innovaciones gastronómicas!