Peinados: ¿Cuál fue la tendencia ganadora en los Globos de Oro?

Sophie Turner, Amy Adams, Kerry Washington, Naomi Campbell, Monica Bellucci o Heidi Klum eligieron las melenas más largas, muy lisas y hacia atrás, sobre todo (no todas), una tendencia que vemos cada vez en más famosas.

Aquí va un repaso de algunas de las mejores melenas sueltas que hemos podido ver en la oportunidad. Y es que, a pesar de que no es lo más frecuente, este año han sido los cabellos sueltos al viento los que han captado más miradas contra los recogidos, según sostiene el sitio de moda belleza.trendencias.com .

El domingo 8 de enero se otorgaron los primeros grandes premios de la temporada, tanto para el cine como para la televisión. La alfombra roja de los Globos de Oro 2017 fue testigo de muchos looks entre los que se destacó por mayoría, la melena suelta.

