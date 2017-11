Pestañas blancas, ¿nueva tendencia?

La máscara de colores para las pestañas hace tiempo que viene creando looks más originales y atrevidos que los clásicos en tonos negros. Pero últimamente no es el color lo que se busca, si no la ausencia de él. Es decir, el total white.

El total white es una tendencia que invita a ir de punta en blanco de los pies a la cabeza. Los looks que propone son fáciles de lograr, elegantes, sencillos y pueden adaptarse a cualquier ocasión. El blanco es un color que no pasa de moda y que realmente vale la pena incorporar al guardarropas.

Sin dudas las pestañas son uno de los temas más consentidos en el mundo del maquillaje, sin embargo sorprende el hecho de que una nueva tendencia se incline por maquillar las pestañas en un color blanco.

Este tipo de maquillaje te permitirá darle un giro renovado y original a tu look, ideal para combinar con el ya instalado en el mundo de la moda delineado blanco, utilizado especialmente durante la primavera y el verano.

Maquillar las pestañas de blanco parece una idea muy acertada para completar algún disfraz o para acudir a eventos o fiestas determinadas, pero resulta difícil imaginarlo para el día a día, ya que entre otras cosas es poco discreto y favorecedor, dando la sensación de que el ojo parece más pequeño, en lugar de más grande, como ocurre al aplicar la máscara de pestañas clásica.

Sin embargo esta tendencia está a punto de convertirse en un hit de maquillaje, ya que incluso marcas de lujo ya han lanzado su propia mascara de pesañas.