¿Qué es el look "oversize"?

La tendencia oversize que tuvo tanto éxito el pasado invierno, se apodera de todas miradas también en la época estival. Está conformado por prendas amorfas, que componen un look fresco y vanguardista y, como publica el sitio entremujeres, hasta nos pueden ayudar a cubrir aquellos kilitos de más. Aunque, si no se aplica con astucia puede no ser tan favorecedor. Por eso, conviene tener en cuenta algunos tips.

- Aplicá el concepto de equilibrio. Si una prenda es oversize, combinala con otra pegada al cuerpo. También hay que tener en cuenta donde se pretende poner el foco de atención. Mostrar algo de piel o llevar unos zapatos híper femeninos, pueden ser buenas decisiones para remarcar esta tendencia.

- Estilizá el cuerpo. Elegí telas livianas, combinadas correctamente con accesorios o complementos.

- Considerá las terminaciones. Las costuras de las mangas, el escote, el largo, el cuello, y las mangas pueden hacer a la diferencia y lograr un efecto favorecedor.

- Resaltá la figura. Usá un cinturón ajustado si querés que se note tu silueta.

- Tené en cuenta los modelos que no fallan. Los vestidos largos oversize más favorecedores son aquellos con escote en V, o mangas al hombro (no musculosa). Los cortos pueden tener cuello redondo y mangas de remera, ya que mostrar la piel de las piernas, es lo que afinaría la silueta.

- Complementos. Los sacos de este estilo quedan bien con una remera o pantalón ajustado.