¿Qué es la copa menstrual?

Ventajas - Es 100% hipoalergénica y está fabricada con silicona atóxica de origen alemán. - Es reutilizable, ya que con un mantenimiento adecuado, dura alrededor de 10 años y constituye una opción más ecológica. - Es económica, comparada con la cantidad anual que se invierte en toallitas o tampones. Por ejemplo, las copas menstruales de la marca Maggacup cuestan alrededor de 450 pesos. - Al estar dentro del cuerpo, produce un vacío lo que evita las pérdidas y al no haber oxígeno, se reducen las posibilidades de infecciones o reacciones alérgicas. - Podés usarla hasta 12 horas seguidas, mientras que un tampón debe cambiarse entre cuatro y seis horas, dependiendo del flujo menstrual.

