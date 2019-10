Cada vez es más habitual hablar de nuevas disciplinas deportivas que muchas veces no son más que la combinación de diferentes deportes en uno solo, el incorporar nuevos instrumentos para conseguir realizar nuevos movimientos o el cambiar el medio en el que se realizan. Hoy haremos hincapié en lo último, eso de lo que todo el mundo habla: el yoga en el agua, técnicamente conocido como Paddle Board Yoga o SUP yoga.

Nació en Hawái, de allí viajó a California y se estableció en Reino Unido bajo el nombre de Aquaphysical. Sin embargo, pronto se impuso el nombre SUP yoga (Stand Up Paddle, de pie sobre la tabla paddle) y en 2014, se abrieron en Londres los primeros centros especializados, Active 360 y WakeUp Docklands. A Nueva York y a nuestro país no llegaría hasta 2017. Desde entonces, se ha expandido como una de las tendencias que más gustan a las celebridades abonadas a las bondades del yoga, entre ellas, Gisele Bündchen, Jennifer Aniston, Lady Gaga, Tom Hanks, Cameron Díaz, Rihanna, Kate Hudson.

El SUP Yoga consigue que quien lo practique viva una experiencia única y divertida, a la vez que aprende a relajarse y estirar sus extremidades en un medio en el que no le resulta habitual hacerlo. Cambiar la colchoneta por la tabla resulta súper beneficioso para quien se atreve a probarlo, ya que estará sacando provecho de ambas actividades, realizando un entrenamiento completo de core, tren superior e inferior así como mejoras en el equilibrio, la coordinación y la resistencia.

La rutina de este tipo de ejercicio comienza en la arena, hacia la orilla del mar donde se realizan estiramientos para calentar y proseguir en el agua realizando las diferentes posturas habituales en la práctica del yoga y finalizará con unos minutos de relajación estirados sobre la tabla, flotando sobre el mar. Las tablas sobre las que se realiza esta combinación de deportes son más anchas y más largas que las de surf y SUP para lograr una mayor estabilidad.

¿Y vos te animás a probarlo?