¿Sabés quién es la nueva imagen de Tiffany & Co?

Lady Gaga es la nueva imagen de Tiffany & Co. La firma de joyería convocó a la cantante para que fuera la protagonista de la nueva colección de joyas para la próxima temporada, pero tenemos que esperar hasta el próximo domingo para poder ver la campaña, durante el estreno de la 51 edición de la Super Bowl.

