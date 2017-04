Tips para decorar tu casa por primera vez

Tener tu casa vacía es una oportunidad para darle un toque personal a cada ambiente. A continuación, tomá nota de los cinco tips, publicados por el portal espacioliving.com, para planificar la decoración desde el primer día.

Lo primero

Lo recomendable es empezar por el living, ya que es el lugar con más movimiento, donde podés sentarte a descansar un rato, o bien, reunirte con tu familia y amigos. ¿Lo más importante? El sillón no puede faltar, luego podés ir sumando los demás complementos.



¿Cómo elegir los muebles?

Es importante ir de a poco y no apurarte en comprar cosas que después no sabés dónde las vas a colocar. No es necesario que tengas todos los muebles el primer día. Después de un tiempo en tu casa, vas a saber realmente lo que te hace falta y ahí podés comenzar a tener algunos enseres. Recordá distribuirlos bien y siempre dejar suficiente espacio de circulación.



¿Funcionalidad o estética?

Ante todo, la funcionalidad. Lo ideal es que puedas sentirte cómodo en tu propio hogar y si te enamorás de algún sofá pero no te resulta confortable, seguí buscando hasta encontrar uno que te sea placentero.



¿Cómo elegir los colores?

Los colores neutros y claros son perfectos para las paredes, pero si querés darle un efecto más chic, pintá una en un tono más oscuro.



La iluminación

Este punto es ¡importantísimo! La luz es fundamental para cualquier espacio. Con respecto a iluminación natural, lo recomendable es potenciarla. Por ejemplo, intentá no usar cortinas de tonalidades muy opacas o si tenés una vista agradable, no las cierres.