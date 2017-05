Viví la previa del Súper TC2000 en Queens Bar

Además, no te olvides que podés disfrutar de la variada coctelería internacional y la excelente oferta gastronómica en los demás espacios de la ciudad: Queens Puerto Norte, Queens Boulevard y Queens River, que reabre sus puertas cada temporada de verano.

Como todas las innovadores propuestas que este after office propone, ésta no es la excepción. Para aquellos que quieran comenzar con la previa del Súper TC200, esta noche podrán disfrutar de la exhibición de algunos vehículos de la prestigiosa marca, como la Fiat Toro Volcano, un sorteo de entradas para vivir la competición en vivo y en directo y también, la firma de autógrafos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo