Los industriales santafesinos expresaron su preocupación por la situación económica del país pero aclararon que los problemas no empezaron el lunes pasado: “Venimos de 14 meses de caída de actividad", declararon los representantes del sector.

“Cada vez tenemos más industrias en Procedimientos Preventivos de Crisis, son más de 300. Hay fábricas que están cerrando y hay mucha incertidumbre”, dijo Roberto Lenzi titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), en diálogo con la prensa.

Al mismo tiempo, sostuvo que “no hay referencias de precio, ni para vender ni para comprar”.

“Si no se equilibran las variables económicas y no se recupera el poder adquisitivo, no habrá medida que sirva”, expresó.

Industriales santafesinos lanzaron oficialmente el acto del Día de la Industria, que será en Rosario, en el Domo, el 20 de septiembre. Y expresaron su preocupación por la situación económica: "Los problemas no empezaron el Lunes Negro. Venimos de 14 meses de caída de actividad". pic.twitter.com/eo2rQpOvkJ — Federación Industrial de Santa Fe (@FISFE2) August 20, 2019

Lenzi junto a Claudio Mossuz de Fisfe y Román Guajardo de la Unión Industrial Región Rosario lanzaron oficialmente este martes el acto del Día de la Industria, que será en Rosario, en el Domo, el 20 de septiembre.

“Esperamos que el 20 de septiembre, la convocatoria por el Día de la Industria que haremos en el Domo, de Rosario, sea masiva para hacer escuchar la voz de los industriales en este momento tan delicado”, expresaron en la presentación.