Apunta al clásico: Central no dispondrá de Ruben el domingo

En tanto, el volante Gustavo Colman, quien no jugó en la victoria del domingo por 2 a 0 sobre Aldosivi porque sufrió la muerte de su padre el día anterior, se recuperó de un esguince de rodilla que padeció en el partido contra Gimnasia y está a disposición del DT.

"Central no va a pedir el 225 por Marco (Ruben) porque además hay cuatro jugadores con cuatro amarillas y lo vamos a pedir si lo necesitamos, es una carta que se guarda (el técnico Paolo) Montero. Marco ya está en el clásico", abundó la fuente.

Rosario Central no pedirá habilitar al delantero Marco Ruben por el artículo 225 para visitar el domingo próximo contra San Lorenzo, por la 23ra fecha del campeonato de primera división, por lo que el goleador y capitán estará con seguridad en el clásico ante Newell's, el encuentro siguiente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo