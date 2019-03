Batistuta contó por qué su hijo trabaja en una fotocopiadora

Gabriel Batistuta, ex delantero que triunfó en el fútbol europeo y uno de los mayores goleadores de la selección argentina, contó en una entrevista por qué su hijo trabaja en una fotocopiadora.

El ex Newell's señaló que Joaquín, uno de sus hijos, estudia y trabaja para afrontar sus gastos. "Que mis hijos trabajen es regalarle dignidad, sobre todo a ellos", dijo en una entrevista a la radio Reconquista Hoy.

Batistuta, que además de brillar en el Calcio italiano jugó en el millonario fútbol árabe (Catar), volvió a su Reconquista natal para vivir, ya retirado. Y recalcó que busca dar un buen ejemplo y educación a sus hijos, más que objetos y bienes materiales.

En ese marco, contó: "Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque, ellos cuando se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas los miran, interiormente ellos saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo".

"Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'”, agregó el Bati.