Bilardo volvió a ningunear a Sampaoli cambiándole el apellido

Carlos Salvador Bilardo está decidido a boicotear la llegada de Jorge Sampaoli a la selección nacional para reemplazar al despedido Edgardo Bauza. Hace algunos días disparó que se iría “a vivir a Turquía” si el casildense agarra el seleccionado y ahora volvió a ningunear al ex DT de Chile cambiándole el apellido.

"Vos me querés poner nervioso. Hablenme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. De Beckenbauer, de Menotti, pero no de cualquiera como este Don Paoli", disparó Bilardo, que de paso se postuló de nuevo para tomar las riendas del seleccionado argentino.

El Doctor habló en radio La Red y cuando le apuntaron que el casildense ya es nombre puesto para la selección, deslizó: “Ya lo veremos”.

"Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron cuerda. Si viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay", dijo hace un tiempo. Y hasta amenazó con "irse a Turquía" si eso sucedía.