Cefaratti: "En breve, nos pondremos a hablar con Ruben de su renovación"

El sacudón provocado por las declaraciones de Marco Ruben empieza a quedar atrás, sobre todo después de la reunión posterior entre los dirigentes y el jugador que calmó las aguas y allanó el camino para que el 9 siga vistiendo la camiseta de Central. Esto fue ratificado por el vicepresidente Luciano Cefaratti en Zapping Sport.

"La gente de bien se da la oportunidad de dialogar, de hacer autocrítica. Y Marco es una persona de bien. Tenemos una relación de confianza y respeto y sabíamos que dialogando, nos íbamos a entender", dijo el dirigente en Radio 2.

Cefaratti remarcó que los dichos del atacante no tenían asidero, ya que la institución cumplió "a rajatabla" con lo estipulado en el contrato: "a veces hay malentendidos que no permiten tener claridad de opinión. Pero hubo grandeza, humildad y autocrítica de su parte, ya que admitió que fueron declaraciones desafortunadas, que no reflejan la realidad de la situación".

"El contrato se cumplió a rajatabla, un contrato importante desde su compra, y él es consciente y muy agradecido del club por el esfuerzo, por el sacrificio de todos los socios, que son los que sostienen el club. Apelando a su don de persona, él se rectificó de eso", agregó.

Además, destacó que en breve retomarán las negociaciones para firmar un nuevo vínculo: "Es un jugador que simepre quisimos tener en el club. Desde la semana que viene o la otra, nos pondremos a hablar de su renovación. Se ha ido posponiendo por una cosa o la otra. Pero nuestra intención es rubricar otro contrato y quedarnos tranquilos".

"De todos modos, no tengo ninguna duda de que Marco jamás se iría libre del club. Uno lo conoce, sabe de su relación con Central y lo descarto. Conociéndolo, sé que nunca haría eso", concluyó.