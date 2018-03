Colón goleó en Bahía y Racing apenas empató con Chaca

Colón de Santa Fe goleó 3-0 a Olimpo en Bahía Blanca y lo complicó en la tabla de descenso de la Superliga del fútbol argentino, en encuentro por la 19° fecha del torneo.

Racing Club igualó hoy con Chacarita Juniors por 1-1 como visitante, en un partido correspondiente a la 19na. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Juan Imbert (3m. PT) abrió el marcador para el dueño de casa y Lautaro Martínez (15m. PT) empató para la visita.

Olimpo-Colón

En el primer tiempo ambos equipos no generaron situaciones de peligro, lo que marcó la justa igualdad en la que terminó la etapa.

Pero en el segundo tiempo el 'Sabalero' consiguió los espacios que le permitieron golear al equipo bahiense, con tantos convertidos a los 21 y 37m por el delantero Javier Correa, y en tiempo de descuento por Christian Bernardi.

Olimpo con solo 12 puntos se ubica anteúltimo del campeonato e integra el batallón de equipos que dejarían la divisional (junto a Chacarita, Arsenal y Temperley).

Colón en cambio llegó a las 28 unidades y entró en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2019.

En la próxima fecha, la vigésima, Olimpo viajará a la ciudad de Buenos Aires para medirse el sábado 17 de marzo a las 17:45 en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo; y Colón recibirá en su estadio a Lanús el viernes 16 de marzo a las 21:15.



Síntesis



Olimpo (Bahía Blanca): Jorge Carranza; Leandro Lacunza, Renzo Ramírez, Matías Cahais y Nicolás Pantaleone; Emiliano Telechea, Lucas Villarruel, Franco Bellocq y Ezequiel Vidal; Franco Troyansky y Luis Vila. DT: Christian Bassedas.

Colón de Santa Fe: Alexander Domínguez; Germán Conti, Guillermo Ortìz, Gustavo Toledo y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler, Alan Ruiz, Christian Bernardi y Tomás Chancalay; Cristian Guanca y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Goles en el segundo tiempo: 21m Javier Correa (C), 37m Javier Correa (C) y 46m Christian Bernardi (C).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Adrián Bastía por Guanca (C), 23m Facundo García por Troyansky (O), 24m Maximiliano Fornari por Vidal (O), 29m Ramón Lentini por Vila (O), Marcelo Estigarribia por Chancalay (C), 42m Diego Vera por Correa (C).

Amonestados: Ramírez, Tellechea, Bellocq (O); Ortiz (C).

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Roberto Carminatti, de Olimpo de Bahía Blanca.

Chacarita-Racing

Racing suma 32 unidades y sigue afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019, y Chacarita llegó a 14 puntos y sigue último en la tabla de los promedios.

Chacarita encontró rápidamente la apertura del marcador en los pies de Imbert tras una mala salida de la defensa "académica".

Sin embargo, Racing mantuvo la intensidad mostrada en los últimos partidos y atacó constantemente con el liderazgo futbolístico de Lautaro Martínez, quien aprovechó una lenta reacción del arquero Pedro Fernández y la dupla central e igualó el encuentro.

Con este nuevo escenario, Racing se hizo dueño de la pelota desde los pies de un encendido Nery Cardozo pero sin demasiada profundidad, más allá de la peligrosidad latente de contar con Martínez en el último tramo, al tiempo que si bien a Chacarita le sobró voluntad y especuló con los espacios del fondo rival, careció de volumen de juego para lastimar.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet salió decidido en el segundo tiempo y se aprovechó de la falta de recursos creativos de un pálido dueño de casa, que demostró por qué está en zona de descenso desde el inicio del certamen, avisando con Martínez y Ricardo Centurión en diferentes ocasiones.

Coudet metió algunas variantes que desinflaron la producción de sus conducidos, que perdieron fluidez en el medio y esto le permitió ordenarse mejor al local, que se conformó con el punto y se replegó claramente en la cancha.

Racing apeló a las arremetidas individuales de Martínez y su socio ofensivo Enrique Triverio, quien pasó desapercibido desde su entrada por Centurión (20m.), y debió firmar una igualdad que no le sirve para sus aspiraciones de clasificación a la Libertadores que viene.

En la próxima fecha, Chacarita visitará a Rosario Central y Racing recibirá a Patronato de Paraná.



Síntesis



Chacarita: Pedro Fernández; Hernán Petryk, Germán Re, Federico Rosso y Guillermo Lazarte; Nahuel Menéndez, Federico Vismara, Miguel Mellado y Juan Martín Imbert; Matías Rodríguez y Mauro Matos. DT: Sebastián Pena.

Racing: Juan Musso; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Gonzalo Piovi y Alexis Soto; Augusto Solari, Nery Domínguez y Nery Cardozo; Ricardo Centurión; Lautaro Martínez y Maximiliano Cuadra. DT: Eduardo Coudet.



Goles en el primer tiempo: 3m. Imbert (C) y 15m. Martínez (R).



Cambios en el primer tiempo: 21m. Elías Alderete por Matos (C),

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Martín Ojeda por Cuadra (R), 9m. Diego González por Solari (R), 20m. Enrique Triverio por Centurión (R), 31m. Lucas Ontivero por Rodríguez (C) y 37m. Alejandro Gagliardi por Imbert (C).

Amonestados: Vismara, Mellado y Imbert (C). Piovi (R).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Chacarita.