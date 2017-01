Cómo sigue el hexagonal final tras la dura derrota argentina

El seleccionado argentino Sub 20 quedó ubicado en la última posición del hexagonal final del Campeonato Sudamericano de Ecuador 2017 al término de la primera jornada. El combinado nacional, conducido por el técnico Claudio Ubeda, no sumó unidades a raíz de la derrota por 3-0 sufrida a manos de Uruguay, seleccionado que lidera en soledad la ronda final con tres puntos.

