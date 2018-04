Coudet, contento a medias: "No me gusta ganarle a Central"

Eduardo Coudet, técnico de Racing Club, destacó el rendimiento de su equipo en la victoria de este domingo por 2 a 0 ante Rosario Central, por la fecha 24 de la Superliga, aunque aseguró que "no" le gusta "ganarle a Central", equipo en el que es considerado uno de sus máximos ídolos.

"Me voy con la sensación que hicimos un gran juego, pero a pesar de eso no es una felicidad completa para mí porque no me gusta ganarle a Central", declaró el DT académico en rueda de prensa tras el triunfo ante el Canalla.

"Ganamos porque hicimos un muy buen partido. Llevamos a cabo una manera de jugar a pesar de ser visitantes contra un equipo muy sólido", continuó.

"A los que les tocó entrar después de tanto minutos sin hacerlo estuvieron a la altura", expresó sobre Brian Mansilla y Augusto Solari, entre otros futbolistas.

"Hoy tuvieron un muy buen nivel casi todos", reforzó.

Por último, el "Chacho" habló sobre la seguidilla de partidos que tendrá la "Academia", tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores de América, y al respecto sostuvo que todos los jugadores del plantel tienen que estar "a la altura para ser competitivos".

"Todos tenemos que estar a la altura para ser competitivos ya que viene una etapa difícil por la carga física y la sumatoria de minutos y necesitamos de todos los futbolistas".