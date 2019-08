El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, se mostró "muy contento" con el rendimiento del equipo en la victoria por 1 a 0 ante Talleres en el Gigante de Arroyito. Consideró que el plantel “entendió que debe jugar todos los partidos como una final”. “Me da ilusión, hay buenos jugadores”, agregó.

En conferencia de prensa, el entrenador resaltó “el compromiso del grupo, que juega los partidos como si fuesen una final”. “Seguimos trabajando para tener cada vez más respuestas futbolísticas. Desde lo anímico y el compromiso superamos el objetivo”, señaló.

“Ya jugamos dos (finales) y lo hicimos bien. Fuimos creciendo. Entendemos lo que es una final y jugar de local. Hoy se respondió desde lo futbolístico y con la localía. Me da ilusión. Hay buenos jugadores, queremos transformarlos en un equipo serio que sepa lo que tiene que hacer en la cancha”, sostuvo.

“El equipo no dejó de buscar, fuimos serios", comentó al tiempo que añadió que el conjunto auriazul "no regala un metro y cuando puede lastima". "Estoy muy contento por los muchachos que se lo merecen. Realmente estoy muy conforme y contento. Me da alegría”, subrayó.

Consultado por los ingresos de Lucas Gamba y Sebastián Ribas, que fueron decisivos en el resultado, dijo: “Los cambios están para dar soluciones”.

“Hubo pocas llegadas del rival. Eso habla bien de nosotros”, concluyó.