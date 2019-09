El clásico de la ciudad ya se respira en Rosario. Y mientras crece el nerviosismo de los hinchas, dos de los máximos dirigentes de ambas entidades mostraron la buena onda que existe entre ambas dirigencias y se atrevieron a bromear con la posibilidad de "firmar" el empate.

En el programa A Diario por Radio 2, Ricardo Carloni (vicepresidentes de Rosario Central) respondió con picardía cuando lo consultaron sobre la idea de que el reparto de puntos puede dejar contentos a los dos: "Eso te lo va a contestar Cristian", tiró rápido de reflejos Carloni.

D'Amico recogió el guante: "Nadie firma el empate, ni de un lado ni del otro. Los dos equipos quieren ganarlo y los dos tenemos la necesidad de hacerlo. Lo que podamos hacer los dirigentes, igual, queda afuera de la cancha".

Ya acerca de la designación de Andrés Merlos como juez, Carloni destacó: "Si lo han designado es porque consideran que está a la altura del acontecimiento. Acá está claro que los partidos los ganan y los pierden los jugadores, es un partido de fútbol y respetamos la decisión".

D'Amico comentó: "Dirija quien dirija, hay que acatar lo que ha dictado la parte arbitral de AFA y Superliga. Cualquiera se puede equivocar y tener un error; esperemos que si ocurre, no sea un error decisivo. Nosotros como dirigentes debemos mantener clama y cuidar lo que se dice".

Finalmente, pregonaron por una fiesta en paz: "Somos rivales deportivos y esto es un partido de fútbol, no somos enemigos. Todo queda dentro de 90 minutos. Jugamos por tres puntos y el torneo es largo, es la sexta fecha. La relación entre clubes es muy buena, en los últimos clásicos no hubo hechos de violencia, los operativos funcionaron bien. No será la excepción y será la fiesta de siempre".

"En estos tres años que llevamos de gestión no hemos tenido un problema. El ministerio de seguridad ha colaborado en todo y la dirigencia de Central, cada vez que vamos al estadio de ellos, nos tratan muy bien. Seguramente no será la excepción y saldrá todo bien como siempre", tiró D'Amico.