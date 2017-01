El defensor de experiencia que quiere Montero para Central

Esto también refuerza la idea de que uno o dos centrales del actual plantel (Torsiglieri, Menosse, Burgos, Gissi) serán negociados porque no tendrán lugar en estos primeros seis meses de 2017.

El experimentado defensor no seguirá en Banfield, donde ha tenido una muy buena temporada, y en Buenos Aires aseguran que su futuro está en Central o en Olimpia de Paraguay, los dos clubes que han mostrado interés.

