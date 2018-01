Fractura en la dirigencia de Newell's: un directivo prendió el ventilador

Las diferencias en el interior de la comisión directiva de Newell's se venían manifestando en las declaraciones que hizo el presidente Eduardo Bermúdez y en la réplica que ensayó el vice Cristian D'Amico, rebatiendo casi todo lo que había dicho el mandamás rojinegro. También en ciertas informaciones sobre posibles renuncias y pedidos de licencia. Pero la confirmación de esas fracturas internas quedó expusta en las afirmaciones que hizo el secretario de la dirigencia rojinegra, José Menchón.

En diálogo con el canal TyC Sports de Buenos Aires, Menchón salió a responder sobre los rumores de su renuncia, que lo molestaron sobremanera: “Es algún picarito que intenta alguna acción pero de eso no pasó nada”, tiró el directivo.

Cuando le preguntaron si esos “picaritos” forman parte de la comisión directiva leprosa, contestó que “sí, forman parte de la comisión”.

Luego reconoció que “hace 15 o 20 días tuve la intención de hacerlo, pero ahora estoy fuerte en mi cargo y voy a seguir adelante”.

Lo más picante de la charla llegó cuando le preguntaron por su relación con el presidente del club: “La verdad que no me llevo bien con Bermúdez, tenemos diferentes criterios en el plano futbolístico, en el dirigencial y en el de las relaciones; no tengo porqué ocultarlo”, disparó.

Uno de los periodistas del programa le preguntó “¿quién manda en Newell's?”. “Qué pregunta eh. Después del lunes te lo puedo contestar”, deslizó Menchón.

El dirigente se refiere al lunes como el día en que volverá a reunirse la dirigencia y allí podrían tomarse decisiones importantes: “El lunes vamos a poner todo arriba de la mesa y ahí vamos a ver quién fogoneó todo este tema”, soltó el secretario.

Por último, le preguntaron: “¿Usted ya perdió la confianza en el presidente?”. “Sí, sí”, respondió.

Este jueves, el periodista Julián Martín, quien se especializa en la información leprosa en el programa Zapping Sport (Radio 2), aseguró que, en base al pedido de un directivo, le pidieron al presidente Bermúdez que tome licencia por seis meses. Y agregó que el mandamás no solo rechazó esa propuesta, sino que también pedirá la renuncia del dirigente que elevó la proposición.

Menchón también habló este viernes en Zapping Sport y ratificó sus dichos: "Hace meses que tengo diferencias con Bermúdez sobre el manejo del club, en este último tiempo se agudizaron", confesó.

"Saliendo por por un tiempo de su cargo quizás el hombre recapacite sobre ciertos manejos", dijo Menchón, confirmando el pedido de licencia a Bermúdez.