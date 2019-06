Gonzalo Bettini ya no jugará en Rosario Central. Y si bien el defensor aseguró en Zapping Sport que se va "tranquilo y con un buen balance por haber salido campeón en el club después de 23 años", le molestó el "manoseo" de haberlo apartado del plantel y hecho correr por afuera de la cancha.

"Uno entiende que el técnico no te tenga en cuenta: es normal y parte del juego. Pero no entiendo la falta de consideración y comunicación, porque yo siempre voy con la verdad. Cuando me hicieron correr afuera de la cancha, en el club donde salí campeón, decidí hacer los papeles e irme porque no merecía ese manoseo", tiró en Radio 2.

Bettini, en una de sus últimas prácticas junto al plantel. (Sitio oficial)



Bettini contó: "Empecé la pretemporada sin notificación alguna y recién hoy me llegó el telegrama de que no iban a hacer uso de la opción. E. las primeras semanas me entrené sin que me digan nada. Cuando fue el primer amistoso, Cocca me dijo que no iban . renovarme. Y a los dos días estaba corriendo afuera de la cancha, por lo que acordé la rescisión del contrato".

"Uno siempre espera el mejor de los tratos y me gusta que las cosas sean claras. Me sorprendió entrenar dos semanas sin novedades y después ser apartado", añadió.

Gonzalo aún no sabe dónde continuará su carrera. (Sitio oficial)



Sobre su balance en el club de Arroyito, comentó: "Me fui de la ciudad agradecido de mucha gente, de mis compañeros, de vivir un título, que no es poco, y contento por lo que dejé. Soy autocrítrico y sé que en muchos partidos no tuve el rendimiento que quería, pero en otros sí. Y traté de dejar todo para poder dejar mi marca en el club".

"En el segundo semestre no me fue bien y no fue lo que esperábamos, con la salida del Patón y mi lesión. Pero quedé marcado, pude salir campeón después de 23 años en el club y entonces no hay más balance que hacer", cerró.