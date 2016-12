Héroe en México: Nahuel Guzmán atajó todos los penales y su equipo es campeón

"Es un premio para el grupo, en lo personal me tocó adivinar los penales, que son una suerte en los que a veces te toca acertar y a veces no", dijo Guzmán.

El arquero rosarino Nahuel Guzmán se convirtió en el héroe de la final del torneo de fútbol de México, en la que su equipo, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) conquistó su quinto título, gracias a que el ex Newell's atajó todos los penales de la serie en la que se definió el partido luego del empate 1-1 ante el América.

