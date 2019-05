Herrera, el día después: "Hoy ya pude levantarme con mis hijos en la cama"

Apenas unas horas después de su retiro de la actividad profesional, en Wikipedia ya figura que Germán Herrera es un "ex jugador de fútbol". Pero el Chaco todavía no lo piensa: en A Diario, por Radio 2, aseguró que por ahora quiere dedicarse a la familia porque tiene "mucho por delante".

"Todavía no pienso que soy un ex jugador, pero lo tengo asumido. Se terminó una etapa muy linda en mi carrera, pero pienso en el futuro porque hay mucho por delante todavía", narró a las 11 de la mañana de este jueves, luego de unas pocas horas de sueño.

"Ayer después de toda esa emoción, esas sensaciones encontradas, me acosté bastante tarde. Porque nos quedamos pensando con mi señora, acordándonos de cosas. Ella me acompañó durante toda mi carrea. Y hoy ya me levanté con mis hijos en la cama, algo que no pasa porque cuando me voy a entrenar, ellos estaban durmiendo", explicó.





La foto inolvidable de Herrera y los suyos.



Herrera no encuentra palabras para decir gracias: "Quiero agradecer a los hinchas que me dieron su apoyo todo este tiempo. Lo de anoche fue algo emocionante, algo que soñé, retirarme con esta camiseta. Y coronarlo de esta manera, con este reconocimiento impresionante me deja muy feliz a mí y a mi familia".

"Cuando volví en 2016 la única posibilidad era jugar en Central o dejar de jugar por una cuestión familiar. Cuando volví de Emiratos a Brasil me costó mucho porque tenía una nena chiquita y mi mujer estaba embarazada de nuevo. Y lo único que podía hacer era esperar al bebé en nuestra ciudad. Por suerte Chacho me dio la posibilidad de volver", remarcó, acordándose de Coudet.

Y cerró haciendo referencia a una gran actitud de Claudio Riaño hacia él: "Yo nunca hubiera pedido jugar si no fuera en esta situación. Lo hablé con Claudio Riaño, que iba a jugar, y él lo entendió. Tanto que esa tarde me mandó un mensaje que me hizo emocionar. Y anoche me abrazó después del gol. Estoy muy agradecido".