Herrera, emocionado: "Me voy muy feliz, no tiene precio este cariño"

Germán Herrera le dijo adiós al fútbol profesional. Y los hinchas de Rosario Central lo trataron como un auténtico ídolo de la institución. Primero, presionando para que Diego Cocca acepte ponerlo de entrada ante Libertad, algo que sucedió. Y luego, con un reconocimiento en el mismo estadio.

"ESTOY MUY ORGULLOSO DE HABER NACIDO EN ESTE CLUB Y VESTIR ESTA CAMISETA"#LibertadoresxFOX | Luego de su último partido como profesional, Germán Herrera dejó unas sentidas palabras para todos los hinchas de Rosario Central.



pic.twitter.com/3jOWNIiMeu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de mayo de 2019





Ya al minuto 17' de partido, antes de un tiro libre a favor de los paraguayos, los hinchas iniciaron una verdadera ovación al tiempo que exhibían carteles rectangulares con la leyenda: "Herrera 17".

EL RECONOCIMIENTO CANALLA A HERRERA#LibertadoresxFOX | 'El Chaco' juega su último partido en Rosario central y los hinchas lo ovacionaron en el minuto 17.



pic.twitter.com/BB3bfDgMJm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 8 de mayo de 2019

Y tras el grito de Cardozo, a los 5 minutos del complemento, salió reemplazado por Claudio Riaño entre lágrimas de emoción y más aplausos. Lo abrazó hasta el técnico adversario, un viejo conocido suyo, José Chamot, y también recibió el saludo de Diego Cocca, ya alejado de la polémica previa al encuentro.

¡SE DESPIDIÓ EL 'CHACO' HERRERA!#LibertadoresxFOX | El delantero fue aplaudido por todos los hinchas en su último partido con la camiseta de Rosario Central y de su carrera como profesional.



pic.twitter.com/5MFqfYidVn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 8 de mayo de 2019

Una vez finalizado el pleito, Herrera se quedó un rato dentro del campo de juego junto a su esposa y sus tres hijos, todos vestidos con la camiseta canalla y el número 17. Desde los cuatro costados le regalaron el último aplauso acompañado por el "Olé, olé olé, olé... Chaco, Chaco" que lo emocionó hasta las lágrimas.



“Muy feliz: no tiene precio este cariño. Terminar y que la gente lo reconozca de esta manera siempre lo soñé y es difícil de conseguir. Estoy orgulloso de haber nacido en este club, de vestir esta camiseta, de brindarme al máximo”, dijo ante las cámaras de TV.



El atacante confesó: “Les dije a mis compañeros antes del partido que esto pasa muy rápido, que aprovechen sus chances porque a mi se me pasó la carrera muy rápidamente. Que lo disfruten al máximo"

Las tribunas auriazules, tributando al ídolo que se retira.

Les agradezco a mis viejos que me enseñaron a respetar a la gente, a ser buen persona. A mi mujer que me acompañó siempre, que me dio tres hijos maravillosos, y a esta gente, que me dio este cariño, que no lo voy a olvidar nunca”, añadió.

Y cerró: “Estoy orgulloso de todo lo que se conseguí, de que mis hijos me hayan podido volver a ver con esta camiseta. Eso me enorgullece”.