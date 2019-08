Rosario Central está viviendo en estos días sensaciones encontradas. Porque el mercado de pases le depara alegría por la llegada de nuevo valores, pero cierta nostalgia por la partida de otros. Y eso es lo que pasó con Lucas Gamba y Alfonso Parot, presente y pasado en el mundo canalla.

"Por fin se dio de poder venir, hacía varios días quería estar acá, sumarme al grupo. A uno lo pone contento que un club grande se fije en uno, Central es un club que me encanta, muy grande, muy lindo para poder jugar y andar bien. Tiene mucha gente y es un club importante. Eso seduce", dijo el ex delantero de Huracán poco después de la firma.

El atacante mendocino le dijo al sitio web oficial de la entidad: "Siempre es muy difícil ganar acá, es una cancha durísima. Mis compañeros, algunos con los que ya jugué y están acá me hablaron de diez del club, siempre me tiraron la mejor, me decían que viniera, que se está armando un lindo equipo".

"Este es de mis mejores momentos, trataré de dar lo mejor de mí para el grupo, para el plantel, lo que se necesite. Hay un buen cuerpo técnico, buen equipo... Dios quiera que nos vaya muy bien", tiró.

¡Mirá las primeras declaraciones de Lucas Gamba como jugador de #RosarioCentral!



Nota exclusiva con el nuevo delantero auriazul



El "hasta luego" de Parot

Por su parte, Alfonso Parot les dejó un mensaje a los hinchas tras consumarse su salida a Universidad Católica de Chile: "Agradezco mucho por estos dos años, la pasé muy bien, aprendí mucho y me voy muy contento", expresó.

"Quiero agradecerle al club, a toda la gente que lo compone, es una institución grande, de la que me llevo los mejores recuerdos", comentó.

Finalmente, destacó: "Todo tiene un inicio y un fin. Pero este es un hasta pronto. Veremos qué pasa más adelante. Me llevo lo mejor de las personas que conocí acá: fuerte abrazo y éxitos para lo que se venga".